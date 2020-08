Benzema, voglia di Juve? Spunta l’indizio social – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) Benzema infiamma i tifosi della Juve: il francese si allena con un pallone con il logo del club bianconero Il nome di Karim Benzema non è nuovo dalle parti di Torino. Più volte il francese è stato accostato al club bianconero, soprattutto negli ultimi mesi. Da molti il giocatore del Real Madrid viene visto come il compagno ideale per Cristiano Ronaldo, con il quale ha giocato a lungo. Sui social, il francese ha infiammato i tifosi della Juve. Il giocatore ha postato un VIDEO mentre si allena con un pallone con il logo della Vecchia Signora. Un segnale di mercato? Back to the … 🔥 #Nueve pic.twitter.com/N2qwrJayOu — Karim Benzema (@Benzema) August 20, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AldoRivalta : Dubito che Benzema abbia voglia di tornare a fare lo schiavetto a Ronaldo -

