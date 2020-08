Benzema, su Twitter spunta un pallone con il logo della Juve (Di giovedì 20 agosto 2020) Se non è un indizio, è quantomeno un dettaglio piuttosto particolare. E se ne sono subito accorti i tifosi della Juve, soprattutto quelli più attenti, quando hanno visto l’ultimo video che Karim Benzema ha postato sul suo profilo Twitter ufficiale. Nella breve clip in cui l’attaccante francese mostra alcune fasi del suo personale allenamento, è facilmente visibile come su uno dei palloni calciati sia presente il logo della Juve. Sì, avete capito bene e la foto lo testimonia. Del resto, l’accostamento Benzema-Juve non è totalmente fanta-mercato: vi abbiamo già raccontato in esclusiva come Cristiano Ronaldo abbia chiesto alla società bianconera di provare a ... Leggi su alfredopedulla

