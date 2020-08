Benzema gioca con il pallone della Juve e i social si accendono (Di giovedì 20 agosto 2020) MADRID, Spagna, - Karim Benzema accende le fantasie di mercato dei tifosi della Juve : il 32enne bomber francese del Real Madrid ha infatti pubblicato su Instagram un video in cui svolge vari esercizi ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Benzema gioca con il pallone della Juve e i tifosi si scatenano sui social: Il francese del Real Madrid pubblica su… - atalandrid : Mi assento un attimo da Twitter e leggo che Benzema è in tendenza perché in un video gioca con il pallone della juv… - Citaa93 : Perché #Benzema gioca con il pallone della #Juve ? 0.33 circa - LePortinaie : RT @chiaraaa_12: ma secondo voi benzema, che è l’uomo copertina del club piú potente e vincente del mondo, viene a torino per giocare con b… - cicandrea : #Benzema che gioca col pallone della #Juve... ?????? -