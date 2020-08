Benfica, fatta per l’arrivo di Cavani: ingaggio di 10 milioni all’anno (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Benfica è pronto ad accogliere Edinson Cavani: ultimi dettagli da sistemare con l’attaccante che percepirà 10 milioni a stagione Quasi tutto fatto per l’arrivo di Edinson Cavani al Benfica. Come riporta Sky Sport l’attaccante uruguaiano sarà lunedì in Portogallo per sistemare gli ultimi dettagli con il club portoghese e firmare il suo nuovo ricchissimo contratto. L’ex PSG, infatti, guadagnerà circa 10 milioni a stagione per tre anni con il Benfica. Nel weekend saranno sistemati le ultime pratiche burocratiche tra le parti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

_Bastian_B_Bux_ : @batmar71 Anche il Liverpool ha un palmarès invidiabile ma non ha scritto la storia del calcio europeo...asino zebr… - BaldacciniIris : #Benfica Altra indiscrezione anticipata e ora confermata: #Cavani-Benfica NON è ancora fatta, il giocatore conferm… - 0Aquilifero : RT @fbmaarket: 'Cavani al Benfica è fatta'... dopo 3 ore dichiarazioni di Cavani 'ho contatti con Benfica e altri club ma non c'è nulla di… - Lazio24Luca : @salomone_l Cavani ha appena detto che non è fatta col Benfica. Non continuate a dare notizie senza senso che vi ti… - fbmaarket : 'Cavani al Benfica è fatta'... dopo 3 ore dichiarazioni di Cavani 'ho contatti con Benfica e altri club ma non c'è… -

