Belen Rodriguez, l’ultimo flirt: il bacio con la nuova fiamma- FOTO (Di giovedì 20 agosto 2020) Belen Rodriguez ha un nuovo flirt. Questa volta la modella argentina è stata immortalata in compagnia di un noto hairstylist milanese: la FOTO del bacio Belen Rodriguez ha un nuovo flirt. Dopo le voci su un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino, i flirt con Gianmaria Antinolfi e i presunti scambi di messaggi con Michele Morrone, la modella argentina è stata immortalata in compagnia di un nuovo pretendente. L’uomo, il 25enne Antonio Spinalbese, è un noto hairstylist milanese. Nella FOTO si vedono i due spasimanti in preda a diverse effusioni in pubblico. La showgirl e il ragazzo si sarebbero conosciuto tramite alcuni amici in comune. Immortalati anche a ... Leggi su bloglive

