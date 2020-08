Belen Rodriguez, il nuovo flirt con un noto hairstylist di Milano: la foto del bacio (Di giovedì 20 agosto 2020) Non si può certo dire che in questa estate Belen Rodriguez non si sia data da fare. Prima ha tenuto banco tra gli appassionati di gossip il presunto e clamoroso flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Poi la bella showgirl argentina si sarebbe rifatta con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Come se non bastasse, si è parlato anche di uno scambio di messaggi con l’attore Michele Morrone. Adesso Belen sembrerebbe avere un nuovo flirt. Chiuse le storie con De Martino e Antinolfi, il fortunato sarebbe uno tra gli hairstylist più famosi di Milano. A farli incontrare sarebbe stato un amico in comune. Ma chi è questa nuova fiamma di Belen Rodriguez? Si tratta di Antonino ... Leggi su tpi

