Belen Rodriguez beccata nel momento X. Non era solo una voce, ci sono le foto (Di giovedì 20 agosto 2020) Adesso non ci sono più veramente dubbi: Belen Rodriguez è nuovamente impegnata e Gianmaria Antinolfi è già un lontano ricordo. La bellissima showgirl argentina è infatti stata beccata in compagnia di un altro uomo e nello scatto nel quale sono stati ripresi non c’è spazio all’immaginazione. Infatti, i due si baciano pubblicamente, a conferma del fatto che siano ormai una coppia a tutti gli effetti. Lui non è una persona del mondo dello spettacolo, ma è molto conosciuta. Si tratta di Antonino Spinalbese, che di professione fa l’hairstylist. Dunque, dopo aver chiuso con il suo ex Stefano De Martino ed aver interrotto il legame con Antinolfi, per la donna si è aperto un nuovo mondo. Gianmaria è sembrato molto addolorato ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese innamorati eccoli mentre si baciano: chi è il nuovo fidanzato - #Belen… - IsaeChia : #BelenRodriguez, confermato il flirt con #AntoninoSpinalbese: la foto del bacio - blogtivvu : Una paparazzata con protagonisti Giuseppe Conte e Olivia Paladino vale più di uno scoop con Belen Rodriguez! ????… - veracegossip : ?? Su @verosettimanale le foto del bacio di Belen Rodriguez con Antonio Spinalbese... Quindi il flirt è confermato e… - zazoomblog : Belen Rodriguez e Antonio Spinalbanese la prova del Flirt: scatta un bacio passionale - #Belen #Rodriguez #Antonio… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez, birretta in spiaggia al tramonto di Ibiza: quanta bellezza! Guarda il video privato Oggi Cecilia e Belen Rodriguez tristi per amore: interviene mamma Veronica su Instagram

Veronica Cozzani, mamma di Cecilia e Belen Rodriguez, consola le figlie alle prese con un’estate segnata dai problemi d’amore. Se la showgirl argentina sta facendo i conti con l’ennesimo addio a Stefa ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser addio: “Chi” svela nuovi dettagli

Lo lontananza fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più palese. Nelle ultime ore, a far chiarezza, arrivano le spiegazioni del settimanale “Chi”. Le sorelle Rodriguez, quest’estate, hanno fat ...

Veronica Cozzani, mamma di Cecilia e Belen Rodriguez, consola le figlie alle prese con un’estate segnata dai problemi d’amore. Se la showgirl argentina sta facendo i conti con l’ennesimo addio a Stefa ...Lo lontananza fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più palese. Nelle ultime ore, a far chiarezza, arrivano le spiegazioni del settimanale “Chi”. Le sorelle Rodriguez, quest’estate, hanno fat ...