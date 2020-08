Belen Rodriguez beccata: il bacio con Antonino in copertina su Vero. "Ecco chi è lui": un altro schiaffo per De Martino | Guarda (Di giovedì 20 agosto 2020) Nome? Antonino. Cognome? Spinalbese. Professione: hairstylist, parrucchiere. E' questo l'identikit della nuova fiamma di Belen Rodriguez che - dopo aver chiuso i rapporti con Stefano De Martino e poi con Gianmaria Antinolfi - trova la serenità nelle braccia di questa new entry. Si tratta di un 25enne. Il settimanale Vero pubblica le foto in esclusiva della Rodriguez che lo bacia appassionatamente. Come si legge dalle colonne nella afosa notte milanese, si incontrano con un gruppo di amici tra il Caffè Radetzky e il ristorante argentino El Porteno, si abbracciano e si lasciano andare a calde effusioni. Una scena davVero mozzafiato, che riaccende il gossip in queste settimane bollenti. Resta un mistero: come mai ... Leggi su liberoquotidiano

blogtivvu : Bacio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: “Non si staccano mai gli occhi di dosso”, ecco tutti i dettagli de… - zazoomblog : Belen Rodriguez il nuovo flirt con un noto hairstylist di Milano: la foto del bacio - #Belen #Rodriguez #nuovo… - gossipnewitalia : Belèn Rodrìguez ha un nuovo flirt che si chiama Antonino Spinalbese - FlairchiId : Se ?? è solo per le vere directioner, Belen Rodriguez che deve dire? ?? - flowervsfeast : care toxic directioners sappiate che l’unica persona che può reclamare il diritto ad usare l’emoji della farfallina… -