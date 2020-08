Belen “ha una nuova storia d’amore”: ecco chi è il 25enne Antonino Spinalbanese (Di giovedì 20 agosto 2020) Regina incontrastata del gossip sotto l’ombrellone, Belen a riempire i rotocalchi con il nuovo (presunto) flirt: dopo la dolorosa rottura con l’ex marito Stefano De Martino e una liason – vera o presunta – con Gianmaria Antinolfi, il settimanale Vero pubblica in copertina le foto di un bacio appassionato con Antonino Spinalbanese, che in questi giorni sarebbe con lei a Ibiza. Spinalbanese, di professione hair stylist, ha 25 anni: i due si frequentano – sempre a quanto riporta il settimanale – da oltre un mese. La foto del bacio in copertina infatti non è stata scattata a Ibiza ma a Milano, durante una serata trascorsa con un gruppo di amici tra il Caffè Radetzky e il ristorante argentino El Porteno. “Si abbracciano e si lasciano andare a calde effusioni”, si ... Leggi su ilfattoquotidiano

