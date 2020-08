Beatrice di York triste dopo le nozze: lontana dalla Regina e dalla sorella (Di giovedì 20 agosto 2020) Per Beatrice di York questa estate non si conclude nei migliori dei modi: secondo il tabloid Express, la Principessa non sarà in grado di unirsi alla sorella Eugenia in visita alla nonna, ovvero la Regina Elisabetta II. dopo essere stati in Italia e in Francia e per la loro luna di miele, Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi non potranno raggiungere la residenza reale a Balmoral, tenuta nella quale la famiglia reale britannica trascorre tutte le estati. Lo scorso 15 agosto infatti il governo francese ha imposto restrizioni ai turisti di ritorno dalla Francia, il che significa che la coppia non potrà lasciare la propria casa per due settimane. I neo sposi hanno già dovuto rinunciare a un matrimonio tradizionale per via della situazione ... Leggi su dilei

VanityFairIt : Dopo un primo assaggio di viaggio di nozze in Francia, la principessa e il marito hanno scelto l'Italia per qualche… - infoitcultura : Luna di miele in Costa d'Amalfi per Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi - infoitcultura : Beatrice di York e il conte Edoardo Mapelli Mozzi, luna di miele ad Amalfi - infoitcultura : Beatrice di York e il conte Mapelli Mozzi, luna di miela italiana ad Amalfi - infoitcultura : Beatrice di York, romantica luna di miele in Italia con Edoardo Mapelli Mozzi -