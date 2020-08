Beatrice di York in luna di miele ad Amalfi: la Regina Elisabetta censura le foto (Di giovedì 20 agosto 2020) Non è chiaro se il problema sia riconducibile alla delicata situazione del padre, Andrea di York, coinvolto nell’affaire Epstein, oppure al Covid o a un moto di affetto e protezione verso la nipote prediletta, ma la Regina Elisabetta II avrebbe bloccato la pubblicazione delle foto di Beatrice di York, neosposa ammollo nel mare di Amalfi col marito, Edoardo Mapelli Mozzi, e il figlio di lui. Fatto sta che Dagospia riporta come ben due quotidiani inglesi il Daily Mail e il Sun non abbiamo pubblicato le foto. Scatti che così sono arrivati ad Alfonso Signorini che li ha prontamente pubblicati View this post on Instagram SOLO SU “CHI” ESCLUSIVA MONDIALE- “Chi” pubblica in ... Leggi su tvzap.kataweb

VanityFairIt : Dopo un primo assaggio di viaggio di nozze in Francia, la principessa e il marito hanno scelto l'Italia per qualche… - infoitcultura : Luna di miele in Costa d'Amalfi per Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi - infoitcultura : Beatrice di York e il conte Edoardo Mapelli Mozzi, luna di miele ad Amalfi - infoitcultura : Beatrice di York e il conte Mapelli Mozzi, luna di miela italiana ad Amalfi - infoitcultura : Beatrice di York, romantica luna di miele in Italia con Edoardo Mapelli Mozzi -