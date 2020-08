Bce: ripresa nell’Eurozona è disomogenea e parziale (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo un drastico crollo della crescita nelle prime settimane del secondo trimestre a causa dell'emergenza coronavirus, la ripresa nell'Eurozona, resta disomogenea e parziale Leggi su firenzepost

FirenzePost : Bce: ripresa nell’Eurozona è disomogenea e parziale - infoiteconomia : Verbali BCE oggi: l'incertezza sulla ripresa economica ancora protagonista - infoiteconomia : Bce: la ripresa in Eurozona nel terzo trimestre, ma resta incertezza - AleaCaptaEst : RT @ansa_economia: Bce: ripresa Eurozona resta parziale e disomogenea. Condizioni mercati più rigide e fragili #ANSA - ansa_economia : Bce: ripresa Eurozona resta parziale e disomogenea. Condizioni mercati più rigide e fragili #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Bce ripresa

Ma per la Bce un numero di fattori pesa su una ripresa completa e fra questi soprattutto un ritorno dei contagi da Covid. Negli stessi verbali viene sottolineato che sebbene le condizioni dei mercati ...(ANSA) – MILANO, 20 AGO – Le Borse europee proseguono in calo, dopo le valutazioni della Fed che ha raffreddato gli entusiasmi sulla ripresa economica. Attesi per oggi pomeriggio i verbali della Bce c ...