Bayern Monaco, Neuer non si nasconde: “Siamo più forti del 2013” (Di giovedì 20 agosto 2020) Non si nasconde Manuel Neuer, fresco della conquista della seconda finale di Champions League con il Bayern Monaco, dopo quella raggiunta nel 2013. Tanta consapevolezza nelle parole dell’estremo difensore che giudica l’attuale formazione anche più forte di quella che nel 2013 era riuscita a vincere il fantastico Triplete: campionato, coppa nazionale e Champions League. Come riporta Sports Max, Neuer ha commentato: “Siamo più forti e siamo messi meglio in campo rispetto al passato. Ora abbiamo una qualità della rosa più ampia rispetto a prima che non comprende pochi calciatori ma tutta la squadra. Questa squadra è fantastica”. A riguardo della stagione, iniziata con tante difficoltà sotto la guida ... Leggi su sportface

