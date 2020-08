Bayern Monaco, Kahn: “Sono ottimista per il rinnovo di Alaba, l’intesa è vicina” (Di giovedì 20 agosto 2020) Uno dei giocatori chiave dell’11 di Hansi Flick è David Alaba, che nelle ultime partite ha dimostrato di essere importante nella retroguardia difensiva. L’austriaco, però, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e rischia di lasciare la Baviera. A questo proposito ha parlato Oliver Kahn, membro del direttivo del club, il quale ha spiegato: “Vogliamo fare il possibile per trattenere il giocatore. Siamo in contatto con David e il suo agente e redo che alla fine troveremo un accordo. Alaba è consapevole di ciò che gli riserverà il Bayern Monaco, l’intesa non è lontana“. Leggi su sportface

