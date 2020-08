Bayern Monaco, Kahn non si nasconde: “Sogno Triplete vivo più che mai” (Di giovedì 20 agosto 2020) Oliver Kahn non si nasconde e sogna per il suo Bayern Monaco il triplo successo in stagione con Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. L'attuale membro del direttivo della società tedesca, ha affidato ai social il suo pensiero dopo il successo contro il Lione che ha portato i bavaresi in finale di Champions League.Kahn: "Sogno Triplete vivo più che mai"caption id="attachment 1009411" align="alignnone" width="719" Gnabry (getty images)/captionHa lasciato il calcio giocato ormai da tempo, ma Oliver Kahn sogna di vincere come se ancora fosse un calciatore del Bayern Monaco. Attraverso il suo profilo Twitter, l'ex portiere ha mostrato tutta la sua gioia dopo la vittoria dei bavaresi contro il Lione ... Leggi su itasportpress

SkySport : Lione-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv ? #LioneBayern Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football… - SkySport : ?? IL BAYERN MONACO È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? ? LIONE ?? BAYERN 0-3 RISULTATO FINALE ? ? #Gnabry (18’) ?… - SkySport : Lione-Bayern Monaco 0-2 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #LioneBayern Su Sky Sport Uno e Sky Sport Foot… - GPeppe34N : RT @francescoceccot: Comunque non esalterei troppo il Bayern Monaco, mica è l'Europa League - ItaSportPress : Bayern Monaco, Kahn non si nasconde: 'Sogno Triplete vivo più che mai' - -