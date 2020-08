Batman: Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League svelati al DC FanDome questo weekend (Di giovedì 20 agosto 2020) Manca ormai pochissimo a DC FanDome, l'esperienza virtuale per gli appassionati del mondo DC, e per dare a tutti la possibilità di vivere al meglio le tante ore di programmazione l'appuntamento raddoppia: attraverso un comunicato stampa si annuncia infatti che DC FanDome è stato ampliato in due eventi globali. DC FanDome: Hall of Heroes è alle porte e vivrà sabato 22 agosto dalle 19:00, mentre l'esperienza on-demand DC FanDome: Explore the Multiverse si terrà il 12 settembre e consentirà a tutti i partecipanti di dar vita alla propria avventura. Entrambi gli eventi saranno accessibili su tutte le piattaforme desktop e mobili.Durante DC FanDome: Hall of Heroes (sabato 22 agosto, dalle 19:00) sarà possibile scoprire un mondo epico progettato personalmente ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #BatmanGothamKnights e #SuicideSquad tra i protagonisti dell'evento DC FanDome. - ermi8xyz : RT @GiordaEmi: #Batman tutela la città di #Gotham, una metropoli rigida, sozza, ricolma di quartieri sudici e periferie traboccanti di deli… - Cine_hunters : RT @GiordaEmi: #Batman tutela la città di #Gotham, una metropoli rigida, sozza, ricolma di quartieri sudici e periferie traboccanti di deli… - RetweetDc : RT @GiordaEmi: #Batman tutela la città di #Gotham, una metropoli rigida, sozza, ricolma di quartieri sudici e periferie traboccanti di deli… - GiordaEmi : #Batman tutela la città di #Gotham, una metropoli rigida, sozza, ricolma di quartieri sudici e periferie traboccant… -