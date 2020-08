Bassetti controcorrente, segnali da una ricerca Usa: «Il virus sembra mordere meno. Il 90% dei positivi è asintomatico» (Di giovedì 20 agosto 2020) Ci sono sempre più segnali che il Coronavirus sia meno aggressivo rispetto all’inizio della pandemia. Ne è ancora più convinto l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, che in un’intervista al Corriere della sera cita un studio americano da cui arriverebbero segnali incoraggianti. La ricerca è pubblicata in preprint, cioè non è ancora stata validata da ricercatori indipendenti per poi poter comparire sulle riviste scientifiche. Per Bassetti rappresenta comunque un segnale: «Non a caso il titolo è “Evolving virulence”. Il virus sta “mordendo meno”? – si chiede l’infettivologo – Sembrerebbe di ... Leggi su open.online

