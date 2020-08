Basket, Serie A1 2020/2021: il calendario completo della competizione, date e orari (Di giovedì 20 agosto 2020) La Lega Basket Serie A comunica il calendario completo della regular season della Serie A1 2020/21 che vedrà al via 16 squadre. Il primo turno si disputerà domenica 27 settembre: spicca la sfida tra Umana Reyer Venezia e Happy Casa Brindisi, che ha assegnato l’ultimo trofeo della scorsa stagione, ossia la Coppa Italia. Nel weekend precedente, venerdì 18 e domenica 20 settembre, è invece in programma alla Virtus Segafredo Arena di Bologna la Final Four che assegnerà la Supercoppa del Cinquantenario LBA tra le prime classificate dei quattro gironi eliminatori. Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da giovedì 11 a ... Leggi su sportface

sportface2016 : #LBASerieA Basket Serie A1 2020/2021, sorteggiato il calendario del campionato: partenza domenica 27 settembre - Eurosport_IT : Mavericks e Jazz pareggiano la serie ?? Raptors e Celtics si portano sul 2-0 ?? #NBA | #NBAPlayoffs |… - CorriereAlbaBra : ALBA - L’Olimpo Basket Alba è lieta di annunciare che Federico Bravi farò parte del roster della prima squadra impe… - sportface2016 : #NBAPlayoffs Luka #Doncic e #Dallas pareggiano la serie contro i #Clippers, dominio #Boston e #Utah nei confronti… - princigallomich : BASKET SERIE A 2 – CESTISTICA SAN SEVERO – Finalmente si riparte: il 26 agosto il raduno ufficiale dei Neri -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket Serie B – Bravi alla seconda esperienza langarola con L'Olimpo https://ilcorriere.net/ Basket, playoff Nba: Doncic e Porzingis rialzano Dallas, Boston e Toronto sul 2-0

ORLANDO (Stati Uniti) - Dallas e Utah trovano il pareggio nella serie playoff della Western Conference, mentre Toronto e Boston concedono il bis vincente ad Est. Ecco quanto emerso dagli incontri di p ...

Pallacanestro Antoniana: arriva anche Vincenzo di Somma

La società giallorossa rende noto l’ingaggio di Vincenzo Di Somma! Il centro, classe ’89, porta centimetri e qualità sotto le plance del roster giallorosso, è alto 200 cm e nelle ultime due stagioni h ...

ORLANDO (Stati Uniti) - Dallas e Utah trovano il pareggio nella serie playoff della Western Conference, mentre Toronto e Boston concedono il bis vincente ad Est. Ecco quanto emerso dagli incontri di p ...La società giallorossa rende noto l’ingaggio di Vincenzo Di Somma! Il centro, classe ’89, porta centimetri e qualità sotto le plance del roster giallorosso, è alto 200 cm e nelle ultime due stagioni h ...