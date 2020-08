Basket, il calendario della A: Virtus Roma all'esordio in casa contro la Fortitudo Bologna, Milano a Reggio Emilia (Di giovedì 20 agosto 2020) Lega Basket Serie A ha reso noto il calendario della Serie A 2020-21. La Virtus Roma esordirà il 27 settembre in casa con la Fortitudo Bologna, mentre l'Olimpia Milano andrà in trasferta a Reggio ... Leggi su leggo

Superbasket_it : Lega Basket, genialata o errore umano l’anticipo del calendario? - ddpdj : RT @Eurosport_IT: Il Basket italiano è pronto a ripartire! ?? Ecco il calendario 2020/21 della Serie A ?? #EurosportBASKET | #LegaBasket |… - Eurosport_IT : Il Basket italiano è pronto a ripartire! ?? Ecco il calendario 2020/21 della Serie A ?? #EurosportBASKET |… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #basket, pubblicato il calendario di Serie A, #virtus roma all'esordio contro la Fortitudo - Italpress : Calendario basket, Gandini “Si riparte con entusiasmo” -

Ultime Notizie dalla rete : Basket calendario Basket, pubblicato il calendario di Serie A, Virtus Roma all'esordio contro la Fortitudo Il Messaggero LBA - Calendario Virtus Roma, Piero Bucchi "Bello tornare a parlare di basket"

Lega Basket Serie A ha reso noto il calendario della Serie A 2020-21. La Virtus Roma esordirà il 27 settembre in casa con la Fortitudo Bologna, mentre la prima partita in trasferta sarà con Brindisi ...

Basket: la prima della Germani con Varese, poi la Virtus Bologna

Prima di campionato domenica 27 settembre alle 18.15 a Varese. Poi subito big match interno contro la Virtus Bologna, il 4 ottobre alle 18.15 al PalaLeonessa. Comincia così il calendario della Germani ...

Lega Basket Serie A ha reso noto il calendario della Serie A 2020-21. La Virtus Roma esordirà il 27 settembre in casa con la Fortitudo Bologna, mentre la prima partita in trasferta sarà con Brindisi ...Prima di campionato domenica 27 settembre alle 18.15 a Varese. Poi subito big match interno contro la Virtus Bologna, il 4 ottobre alle 18.15 al PalaLeonessa. Comincia così il calendario della Germani ...