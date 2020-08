Barcellona, Messi incontra Koeman. Sport: “L’argentino conferma i suoi dubbi” (Di giovedì 20 agosto 2020) Resta ancora in dubbio il futuro di Leo Messi al Barcellona. Come conferma anche Sport, oggi è andato in scena l’incontro tra il fuoriclasse argentino e il nuovo allenatore blaugrana, Ronald Koeman. Nel corso del confronto, il primo tra l’ex ct olandese e un giocatore del Barcellona, Messi avrebbe confermato al tecnico olandese i suoi dubbi, legati soprattutto al pesante KO incassato a Lisbona dal Bayern Monaco. La fase di valutazione di Messi – precisa Sport – è ancora in corso. E l’Inter resta in agguato. Leggi su sportface

HeelGianz : RT @FavataMattia: ??Secondo quanto riportato da Radio Catalunya, #Messi avrebbe ribadito a #Koeman che al momento si vede “più fuori che den… - armandopix : RT @Pistogolblasta2: Nei momenti clou della stagione schierano: -Il #RealMadrid #Hazard-#Benzema -Il #Barcellona #Messi-#Suarez -Il #ManCit… - saveriodn : @pisto_gol Lei che vive il calcio da molti anni, come crede andrà a finire la vicenda Messi ? Resterà al Barcellon… - Fprime86 : RT @SkySport: Messi lascia il Barcellona? Dalla Spagna nuove indiscrezioni ? - Fprime86 : RT @CorSport: ?? '#Messi ha detto a #Koeman che si vede più fuori che dentro il #Barcellona' ?? -