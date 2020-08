Barcellona, è Piqué il primo big a dire addio: Fulham e Liverpool alla finestra (Di giovedì 20 agosto 2020) Era stato lui stesso a mettersi in gioco affermando di essere pronto ad andare via se necessario. Gerard Piqué, difensore del Barcellona, potrebbe essere il primo big a dire addio al club. In casa blaugrana è prevista una grande rivoluzione con tanti senatori destinati, probabilmente, alla cessione. Il centrale spagnolo sarebbe già finito nel mirino di diversi club, soprattutto di Premier League.Piqué: il Fulham avanzacaption id="attachment 979193" align="alignnone" width="696" Piqué (getty images)/captionSecondo quanto si apprende dal quotidiano Sport il calciatore sarebbe finito nel mirino del Fulham, tornato di recente nella massima serie inglese. Il club di Premier League avrebbe anche già fatto un’offerta. ... Leggi su itasportpress

