Barcellona, Abidal saluta: “Qui ho vissuto due tappe importanti della mia vita” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Cari barcellonisti, voglio approfittare di queste righe per salutare tutti voi. Lo faccio per la più profonda gratitudine dopo aver potuto condividere due tappe importanti della mia vita. Uno come giocatore e l’altro come responsabile dell’area tecnica del Barcellona“. Queste le dichiarazioni di Eric Abidal sul suo profilo Instagram dopo l’addio al Barcellona da direttore sportivo. “Due anni in cui ho cercato di lavorare per fare un Barça migliore – scrive Abidal –. Due stagioni intense che ho concluso per scelta. Nonostante lunedi’ il Consiglio di amministrazione mi abbia confermato, martedì scorso mi sono dimesso. Negli ultimi due anni ho cercato di apportare delle modifiche ... Leggi su sportface

