Barbara D'Urso versione sportiva, lei a correre ci va vestita così: tutti a bocca aperta (Di giovedì 20 agosto 2020) Corre al tramonto. Cucina a pranzo e cena. Poi un po' di relax: le vacanze di Barbara d'Urso, la regina degli ascolti Mediaset, sono social. Foto su foto è davvero irresistibile: in costume, la conduttrice, è super sexy. Lei, che ha quasi 3 milioni di follower, resta sicuramente uno dei personaggi della televisione più seguiti di sempre (non a caso il Corriere della sera l'ha incoronata, diversi mesi fa, “personaggio più influente della tv del decennio”. E ora, dopo un anno intenso, si ritaglia qualche altra giornata di relax in un posto segreto. La d'Urso, tra Instagram Stories e foto, rende sempre partecipe il suo pubblico sempre. In altre parole: come se i suoi telespettatori (quasi 4 milioni ad ogni puntata) si trovassero in vacanza con lei. E suoi social sono ... Leggi su liberoquotidiano

gw___sn : minhyuk è letteralmente ovunque super impegnato e richiesto da tutti, tra un po’ ce lo ritroviamo pure a condurre p… - Ifederik1 : RT @MediasetPlay: Servito caldissimo... come piace a Barbara! ?? Live Non È La d'Urso sta per tornare... e su Mediaset Play hai a disposizi… - itsivanmzz : @PayolaSwiftIta Barbara D’Urso e a Tina cipollari - araihconosoaic : @lavdonorris un po' come barbara d'urso che fa 3 programmi su canale 5, tu fai 3 account. - FranzvonFlach90 : RT @sadie96_maria: @marieta99044909 @paglialunga00 Allora, generalizzazione per generalizzazione, si potrebbe anche dire che ci sono tanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso Alberto Matano contro Barbara D’Urso, l’annuncio del conduttore Rai ViaggiNews.com Barbara D'Urso versione sportiva, lei a correre ci va vestita così: tutti a bocca aperta

Corre al tramonto. Cucina a pranzo e cena. Poi un po’ di relax: le vacanze di Barbara d’Urso, la regina degli ascolti Mediaset, sono social. Foto su foto è davvero irresistibile: in costume, la condut ...

“Irresistibile, che fisico da urlo”, la d'Urso anche in vacanza spopola sui social

Anche in versione Summer edition fa sognare tutti. Foto a colazione tra gli ulivi poi in piscina e al tramonto running. Barbara d’Urso, la regina degli ascolti Mediaset, ha una forza invidiabile. E an ...

Corre al tramonto. Cucina a pranzo e cena. Poi un po’ di relax: le vacanze di Barbara d’Urso, la regina degli ascolti Mediaset, sono social. Foto su foto è davvero irresistibile: in costume, la condut ...Anche in versione Summer edition fa sognare tutti. Foto a colazione tra gli ulivi poi in piscina e al tramonto running. Barbara d’Urso, la regina degli ascolti Mediaset, ha una forza invidiabile. E an ...