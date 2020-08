Barack Obama durissimo contro Trump: «Non ha rispetto per la democrazia» – Il video (Di giovedì 20 agosto 2020) L’ex presidente Barack Obama ha pronunciato, la sera di martedì 19 (orario americano), un discorso appassionato alla Democratic National Convention a sostegno del candidato presidenziale del suo partito, Joseph R. Biden Jr., lodandolo come un uomo di esperienza, di carattere, di empatia e di resilienza. Obama ha invitato la nazione a riunirsi per non rieleggere l’attuale presidente Donald Trump e ha affermato che l’esistenza stessa della democrazia è in pericolo. August 20, 2020 Un discorso molto duro che è durato circa 20 minuti. Abbiamo evidenziato i punti principali. Leggi anche: Usa 2020, alla convention democratica è il “Kamala day”. Obama: «Per Trump la presidenza è come un ... Leggi su open.online

