Bannon respinge le accuse ma Trump lo scarica (Di venerdì 21 agosto 2020) Non è ancora chiaro quale peso avrà l’arresto di Bannon nella corsa alla Casa Bianca. L’unica certezza è che oggi Donald Trump ha detto di non aver rapporti con lo stratega politico che lo ha mandato alla Casa Bianca e di non conoscere nessuna delle persone che fanno parte del gruppo che raccoglie i fondi per costruire il famoso Muro che ha fatto diventare Trump presidente. Di certo c’è anche che Bannon si è dichiarato innocente e che dovrà pagare 5 milioni di dollari di cauzione. LEGGI ANCHE > Muro tra Stati Uniti e Messico, Steve Bannon arrestato per frode L’arresto di Bannon: dinamica e conseguenze L’arresto di Bannon è avvenuto alle 7.15 di giovedì ... Leggi su giornalettismo

Arresto di Bannon, l'accusato si difende: "Non ho fatto niente"

Bannon chi? I sovranisti italiani prendono le distanze

Bannon? Mai sentito. Visto al massimo una volta, di sfuggita. La reazione della destra italiana alla notizia dell’arresto negli Stati Uniti dell’ex stratega politico di Trump è una generale alzata di ...

