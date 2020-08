Bang Bang la trama del film stasera venerdì 21 agosto su Rai Movie (Di giovedì 20 agosto 2020) Bang Bang il film in onda stasera venerdì 21 agosto su Rai Movie, la trama Bang Bang è il film indiano d’azione, d’amore e d’avventura in onda stasera venerdì 21 agosto su Rai Movie diretto da Siddharth Anand con Katrina Kaif e Hrithik Roshan. Il film è arrivato a incassare 2,6 milioni di dollari al box office americano, che diventano 57 milioni in tutto il mondo con gli incassi più alti anche dal Regno Unito, Australia oltre che ovviamente dall’India. Il film è il remake di Knight and Day – ... Leggi su dituttounpop

Bang Bang è il film indiano d’azione, d’amore e d’avventura in onda stasera venerdì 21 agosto su Rai Movie diretto da Siddharth Anand con Katrina Kaif e Hrithik Roshan. Il film è arrivato a incassare ...

Rai Movie: "Bang bang", India tra amori e sparatorie

Roma, 20 ago. (askanews) - Venerdì 21 agosto, alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), un frenetico racconto d'amore e d'avventura con spari, inseguimenti e identità misteriose nel ...

Bang Bang è il film indiano d'azione, d'amore e d'avventura in onda stasera venerdì 21 agosto su Rai Movie diretto da Siddharth Anand con Katrina Kaif e Hrithik Roshan. Il film è arrivato a incassare ...