Bancomat e 500 euro? Viviana | cambia il quadro | la clamorosa retromarcia del marito

Sono ancora tanti gli interrogativi che riguardano il giallo di Caronia, anche se le indagini sembrano avviate verso l'ipotesi di "omicidio-suicidio" dopo il ritrovamento del corpo di Gioele Mondello, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi. Tra gli indumenti trovati ieri vicino ai resti del bambino c'erano anche un paio di scarpette blu: saranno mostrate al padre per il riconoscimento, dopodiché verrà eseguito un prelievo per permettere un esame del Dna, anche se è ormai chiaro a tutti che quei resti appartengono a Gioele. "Viviana non era in cura e non seguiva alcuna terapia - ha dichiarato Daniele Mondello all'Ansa riguardo alle condizioni di salute mentale di sua moglie - ha soltanto preso due pillole in quattro giorni e poi ha smesso lei, di sua volontà".

Sono ancora tanti gli interrogativi che riguardano il giallo di Caronia, anche se le indagini sembrano avviate verso l’ipotesi di “omicidio-suicidio” dopo il ritrovamento del corpo di Gioele Mondello, ...

Dj morta, vicino a Gioele trovati altri resti: domani l'autopsia. Trovate anche le scarpette blu

È stata fissata per domani l'autopsia sul corpo del piccolo Gioele, i cui resti sono stati ritrovati ieri mattina nei boschi di Caronia (Messina) dopo settimane di ricerche. Gli inquirenti dicono che ...

