Banca Etruria: archiviata l'indagine sul padre di Maria Elena Boschi (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - “Oggi è un giorno bello: la verità è più forte del fango". Maria Elena Boschi annuncia così sui social la nuova archiviazione decisa dai magistrati nei confronti del padre Pierluigi, per l'inchiesta Banca Etruria. “Chissà dove sono ora coloro che in questi anni ci hanno insultato, offeso, minacciato”, aggiunge la parlamentare pensando a chi – tra avversari ed ex avversari - si è per ora astenuto dal commentare la notizia. A loro guardano anche i suoi colleghi di Italia viva, che ripetono tutti lo stesso refrain e garantiscono che la vicenda non finirà qui. Lo fa Ettore Rosato, presidente del partito e vice presidente della Camera, lo fa Teresa Bellanova, ministro dell'Agricoltura, lo fa - soprattutto ... Leggi su agi

