Banca Etruria, archiviata accusa bancarotta semplice per papà Boschi e altri 11 (Di giovedì 20 agosto 2020) È stata archiviata l’accusa di Bancarotta semplice nei confronti di Pierluigi Boschi, padre della deputata di Italia Viva ed ex ministro Maria Elena, e di altri 11 membri dell’ultimo Cda di Banca Etruria. Il capo di imputazione formulato dalla Procura di Arezzo era relativo alla liquidazione dell’ex direttore generale dell’istituto di credito Luca Bronchi da circa 700mila euro netti (1,2 milioni lordi) di cui 400mila già confiscati perché ritenuti non dovuti.L’ipotesi di reato - riferisce oggi il “Corriere di Arezzo” - è ora caduta sia per Boschi, ex vice presidente di Banca Etruria, che per gli altri consiglieri. Il ... Leggi su huffingtonpost

borghi_claudio : Cari Italiani. Lo so che molti di voi siete affetti dalla sindrome de 'il governo ha azzerato i risparmiatori di Ba… - HuffPostItalia : Banca Etruria, archiviata accusa bancarotta semplice per papà Boschi e altri 11 - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Banca Etruria, archiviata accusa bancarotta semplice per papà Boschi e altri 11 - boettoisabella1 : RT @HuffPostItalia: Banca Etruria, archiviata accusa bancarotta semplice per papà Boschi e altri 11 - robreg1 : RT @HuffPostItalia: Banca Etruria, archiviata accusa bancarotta semplice per papà Boschi e altri 11 -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Etruria Banca Etruria, archiviata accusa bancarotta semplice per papà Boschi e altri 11 L'HuffPost Banca Etruria, per Pierluigi Boschi archiviate altre accuse

E’ stata archiviata l’accusa di bancarotta semplice nei confronti di Pierluigi Boschi, padre della deputata di Italia Viva ed ex ministro Maria Elena, e di altri 11 membri dell’ultimo consiglio di amm ...

Banca Etruria, archiviata accusa bancarotta semplice per papà Boschi e altri 11

È stata archiviata l’accusa di bancarotta semplice nei confronti di Pierluigi Boschi, padre della deputata di Italia Viva ed ex ministro Maria Elena, e di altri 11 membri dell’ultimo Cda di Banca Etru ...

E’ stata archiviata l’accusa di bancarotta semplice nei confronti di Pierluigi Boschi, padre della deputata di Italia Viva ed ex ministro Maria Elena, e di altri 11 membri dell’ultimo consiglio di amm ...È stata archiviata l’accusa di bancarotta semplice nei confronti di Pierluigi Boschi, padre della deputata di Italia Viva ed ex ministro Maria Elena, e di altri 11 membri dell’ultimo Cda di Banca Etru ...