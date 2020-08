Banca Etruria: archiviata accusa bancarotta per Pierluigi Boschi (Di giovedì 20 agosto 2020) Il giudice del Tribunale di Arezzo Fabio Lombardo ha depositato la decisione finale sulla vicenda della liquidazione di Luca Bronchi, che ha disposto l'archiviazione per tutti gli indagati Leggi su firenzepost

meb : Ancora un’archiviazione per mio padre su Banca Etruria. Chissà dove sono ora coloro che in questi anni ci hanno ins… - lucianonobili : Per anni @meb e la sua famiglia hanno dovuto sopportare attacchi indegni, insulti, menzogne. Oggi arriva l’ennesima… - HuffPostItalia : Banca Etruria, archiviata accusa bancarotta semplice per papà Boschi e altri 11 - acamilli : RT @andr900: Alla fine Maria Etruria con la cosa della banca Etruria non c'entrava niente dato che anche il padre è stato assolto. Però pe… - Marcellinosuper : RT @repubblica: Arezzo, Banca Etruria archiviazione per papà Boschi -