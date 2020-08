Bambina stuprata | la mamma la veste da coniglietta e la offre ai pedofili (Di giovedì 20 agosto 2020) Emerge la terribile storia di una Bambina stuprata ogni giorno da uomini diversi, con la mamma che la vestiva da coniglietta di Playboy. Una orribile storia coinvolge una Bambina stuprata, oggi adolescente, chiamata Lisa, che tra 2014 e 2015, quando aveva appena 9 anni, ha vissuto un incubo lunghissimo e senza fine. Colpa di una … L'articolo Bambina stuprata la mamma la veste da coniglietta e la offre ai pedofili è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

