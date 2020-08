Baldur's Gate 3 non avrà l'italiano al lancio (Di giovedì 20 agosto 2020) Tramite una domanda di un fan sul forum ufficiale di Baldur's Gate 3, uno sviluppatore ha confermato che la lingua italiana non sarà presente al lancio del gioco, ovvero il 30 settembre in accesso anticipato."Scusate ma mi sono sbagliato, l'italiano non sarà tra le lingue disponibili al lancio. Potrebbero esserci però ulteriori localizzazioni dopo l'uscita. I testi sono stati revisionati, tuttavia ci sono dei limiti pratici alla quantità di traduzioni che possono essere gestite contemporaneamente." - ha dichiarato lo sviluppatore."Una presenza malevola è tornata a Baldur's Gate, con l'intento di divorarla dall'interno e corrompere tutto ciò che resta nei Reami Perduti. Da solo puoi resistere, insieme potete trionfare." - recita ... Leggi su eurogamer

