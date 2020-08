Bacio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: “Non si staccano mai gli occhi di dosso” (FOTO) (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo la rottura ufficiale con Stefano De Martino e il breve flirt con Gianmaria Antinolfi, durato come un gatto in tangenziale, Belen Rodriguez, secondo il settimanale Vero, volta pagina e bacia Antonino Spinalbese, così come riporta Dagospia. Bacio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese E ora la focosissima showgirl concede un Bacio, immortalato da “Vero”,... L'articolo Bacio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: “Non si staccano mai gli occhi di dosso” (FOTO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

