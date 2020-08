“Aveva il terrore negli occhi”. Terence Hill, il dolore non passa. Uno strazio che durerà per sempre (Di giovedì 20 agosto 2020) Un genitore non dovrebbe mai seppellire un figlio. Eppure, purtroppo, accade. Ne sa qualcosa Terence Hill che nel 1990 ha dovuto affrontare la morte di Ross, figlio adottivo deceduto in un terribile incidente stradale. Un evento che lo ha segnato e cambiato. A ricordare quel difficile periodo della vita dell’attore è stato l’altro figlio, Jess, che ricorda ancora con dolore quella tragedia familiare. Era il 30 gennaio 1990. Terence Hill e la sua famiglia si era trasferiti in America. Ross aveva appena fatto visita ai genitori e stava rientrando verso il college. In auto con lui c’è un suo amico, Kevin. La strada era ghiacciata, il giovane perse il controllo dell’auto e andò a sbattere contro un albero. Il figlio dell’attore – che recitò a ... Leggi su caffeinamagazine

