Avete mai visto la fidanzata di Lautaro Martinez? Ha 24 anni è una modella [FOTO] (Di giovedì 20 agosto 2020) Lautaro Martinez è un calciatore argentino attualmente attaccante dell’Inter. Soprannominato “El Toro” per le sue doti in campo, nonostante la sua giovane età è uno dei calciatori più promettenti del momento. Classe 1997 è sentimentalmente legato alla modella Agustina Gandolfo, più grande di lui di un anno. Scopriamo insieme chi è. Agustina Gandolfo, fidanzata di Lautaro Martinez, ecco chi è FOTO Agustina Gandolfo è una bellissima modella argentina che ha fatto breccia nel cuore della stella del calcio. Dopo essere diventata famosa nel suo paese natale ha conosciuto la notorietà anche quando è arrivata in Italia. Oltre ad essere modella ... Leggi su velvetgossip

Radio105 : Il risultato è spettacolare ???? #storia #anticaroma #imperatori - esserebipolare : Raga voi fumate avete mai provato? ?Curiosità? - namelessn4na : RT @la_daniiih: CI AVETE MAI FATTO CASO CHE SE NESSUNO CI HA MAI FATTO CASO,APPENA UNO FA CASO POI CI FANNO TUTTI CASO? FATECI CASO - apatiax_ : RT @la_daniiih: CI AVETE MAI FATTO CASO CHE SE NESSUNO CI HA MAI FATTO CASO,APPENA UNO FA CASO POI CI FANNO TUTTI CASO? FATECI CASO - piatelandercul0 : Non so se avete mai sentito parlare di Alfredino Rampi, un bambino di 5 anni intrappolato in un pozzo in cui è stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Death Stranding come non lo avete mai visto prima grazie al fotografo Pete Rowbottom Eurogamer.it Apple da record: è la prima a raggiungere 2 mila miliardi di capitalizzazione di mercato

Apple non si ferma, anzi: ieri il valore delle sue azioni ha toccato brevemente quota 467,77 dollari, facendone così la prima società statunitense quotata in Borsa a raggiungere e superare la soglia d ...

Carabiniere guarisce dal Covid dopo cinque mesi: a salutarlo i colleghi di tutte le forze di polizia schierati

«Bentornato Ivano» hanno scritto gli amici su un cartello fatto di cartone e colorato metà a mano e metà con il cuore. E «bentornato Ivano» era quello che martedì pomeriggio, sotto alle finestre di ca ...

Apple non si ferma, anzi: ieri il valore delle sue azioni ha toccato brevemente quota 467,77 dollari, facendone così la prima società statunitense quotata in Borsa a raggiungere e superare la soglia d ...«Bentornato Ivano» hanno scritto gli amici su un cartello fatto di cartone e colorato metà a mano e metà con il cuore. E «bentornato Ivano» era quello che martedì pomeriggio, sotto alle finestre di ca ...