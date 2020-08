Autopsia e test Dna su Gioele: ucciso da Viviana o sbranato? (Di giovedì 20 agosto 2020) Francesca Bernasconi Previsto il test del Dna per il riconoscimento dei resti trovati ieri, compatibili con quelli di un bimbo di 4 anni. Il padre di Gioele: "Dubbi sui metodi di ricerca" Ieri, nelle sterpaglie di Caronia, nel Messinese, un carabiniere in congedo ha trovato alcuni resti umani che, secondo gli investigatori, appartengono "al 99% al piccolo" Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, dopo un incidente sull'autostrada Messina-Palermo. Il corpicino, che distava "circa 400-500 metri in linea d'aria" dal traliccio sotto il quale era stata trovata la donna priva di vita, è compatibile con quello di "un bimbo di quell'età". Ma, per avere la certezza che si tratti di Gioele, serviranno "accertamenti medico-legali e ... Leggi su ilgiornale

L'autopsia effettuata sul corpo di Mauro Tamagno, 66 anni, trovato morto i primi giorni di agosto nella sua abitazione di Magnano, ha per il momento chiarito solo che non ci sono segni di una morte do ...

Cronaca - L'autopsia rivela solo fratture, ma nessuna ipotesi è esclusa. Il procuratore: "Un'idea ce l'abbiamo, fra tre mesi il test decisivo". Poi avremo dati importanti per mano'. Viviana aveva dell ...

