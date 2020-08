Auto, ripartono gli ecoincentivi: più soldi per ibride e nuovi fondi (ma finiranno) (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Decreto Agosto introduce numerose novità ai bonus per chi cambia veicolo. E in più rifinanzia l’intera operazione. Resta la priorità all’elettrico Leggi su ilsole24ore

JeanDanton3 : @GiancarloDeRisi Tra una settimana ripartono alla grande, stavolta anche con l'auto al seguito! - Vivodisogniebas : RT @gazzettamodena: Sassuolo, furti sulle auto: torna la Golf bianca e ripartono i borseggi nei parcheggi - gazzettamodena : Sassuolo, furti sulle auto: torna la Golf bianca e ripartono i borseggi nei parcheggi - gazzettamodena : Sassuolo, furti sulle auto: torna la Golf bianca e ripartono i borseggi nei parcheggi -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ripartono Wuhan riparte con il Salone dell’Auto Oltre 100.000 visitatori (distanziati) Corriere della Sera Auto, ripartono gli ecoincentivi: più soldi per ibride e nuovi fondi (ma finiranno)

Appena il tempo di cominciare e già cambiano. Gli incentivi auto «allargati» dal primo agosto rispetto a quelli «a regime» riguardano i modelli ibridi «semplici» e non poche auto a motore tradizionale ...

Ripartono i controlli con lo Scout speed

Era fermo nel magazzino del comando della polizia locali da mesi, per un guasto. Ma presto i vigili torneranno a usare lo Scout speed sulle strade di Santarcangelo, Poggio Torriana e Verucchio per mul ...

