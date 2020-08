Atletica, Nadia Battocletti al via del Melinda 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo oltre sei mesi di stop, Nadia Battocletti tornerà finalmente a gareggiare e lo farà vicino casa, a Cles (Trento). La 20enne delle Fiamme Azzurre prenderà infatti parte al Melinda 2020 e correrà i 3000 metri. L’appuntamento sarà sabato 22 agosto alle ore 19.45 e rappresenterà un banco di prova da non sottovalutare per la due volte campionessa europea della corsa campestre Under 20, nonché detentrice del record italiano di categoria stabilito a Göteborg appena un anno fa, quando fu capace di far registrare il tempo di 9:04.46. “Il vero obiettivo sono gli Europei di cross del 13 dicembre, mentre sabato si tratterà solamente di un test. Mi allenerò dal 31 agosto al 4 ottobre al Sestriere” ha spiegato l’atleta azzurra al sito ... Leggi su sportface

