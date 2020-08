Atletica, Dalia Kaddari brilla a Sassari: l’azzurra sfiora il record italiano U20 dei 100 metri (Di giovedì 20 agosto 2020) Corre forte la giovane sprinter Dalia Kaddari. A Sassari la 19enne velocista sfreccia in 11.44 (+1.0) sul rettilineo dei 100 metri e arriva a un soffio dal record italiano juniores, realizzato l’anno scorso da Vittoria Fontana con 11.40 vincendo il titolo europeo under 20. La sarda delle Fiamme Oro aveva fatto segnare un mese fa il notevole crono di 11.29 a Cagliari, ma in quel caso con vento a favore decisamente sopra il consentito (+6.2). Adesso diventa capolista stagionale in Europa e quinta al mondo per la categoria, oltre che la terza junior di sempre a livello nazionale. Un’ora più tardi, gran volata anche sui 200 metri con 23.48 (+0.5), a soli tre centesimi dal record personale di 23.45 ottenuto nel 2018 da allieva, ... Leggi su sportfair

Gran volata della giovane sprinter Dalia Kaddari. A Sassari la 19enne velocista corre in 11.44 (+1.0) sul rettilineo dei 100 metri e arriva a un soffio dal record italiano juniores, realizzato l’anno ...

ROMA. Esordio stagionale sul mezzo giro di pista con un secondo posto per la sprinter quartese Dalia Kaddari, stella dello sprint itaiano e delle Fiamme Oro. La Kaddari, che dalla ripresa dell’attivit ...

