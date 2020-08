Atalanta Ilicic, lo sloveno pensa al rientro: la Dea non vuole affrettare le operazioni (Di giovedì 20 agosto 2020) . E Gian Piero Gasperini lo considera un intoccabile Josip Ilicic vuole fare di tutto pur di tornare a giocare. Lo sloveno – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi -, sta facendo notevoli passi avanti per poter recuperare in vista della nuova stagione. Lo sloveno – si legge – voleva andare dalla squadra a Lisbona. La speranza è quello di rivederlo a Zingonia verso la fine di settembre e in campo già a novembre. Prima sarà necessario recuperare la forma fisica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

