Atalanta, ecco la maglia per la Champions C’è la scritta Bergamo: omaggio alla città (Di giovedì 20 agosto 2020) La nuova divisa casalinga dell’Atalanta per la Champions League presenta la scritta Atalanta Bergamo «in omaggio ai bergamaschi dopo il difficile periodo attraversato e per sottolineare l’ancor più forte legame con la città». Leggi su ecodibergamo

_Krackjack : Vi ricordate quando ci fracassavano i coglioni per l'atalanta che segnava a profusione? Ecco - sportli26181512 : Atalanta, ecco la nuova maglia Champions: Anche la prossima stagione l'Atalanta vestirà Joma sui palcoscenici...… - clikservernet : Ufficiale: Reggiana, ecco Cambiaghi dall’Atalanta - Noovyis : (Ufficiale: Reggiana, ecco Cambiaghi dall’Atalanta) Playhitmusic - - TuttoSalerno : SALERNITANA: interessa una giovane ala dell'Atalanta. Ecco chi è, e cosa sa fare [VIDEO] -