Ascolti tv mercoledì 19 agosto: Superquark, Lione-Bayern Monaco, L’affido (Di giovedì 20 agosto 2020) Ascolti tv mercoledì 20 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 19 agosto 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Superquark condotta da Piero Angela. Su Rai 2 il film High Society – Quando gli opposti si attraggono. Su Rai 3 L’affido – Una storia di violenza. Canale 5 ha invece trasmesso la semifinale di Champions League tra Lione e Bayern Monaco. Su Italia 1 Chicago Fire. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv mercoledì 19 agosto 2020? Ascolti tv 19 agosto 2020, prima serata I dati Auditel e lo ... Leggi su tpi

GiselleDuchen : @MrsIdontknow23 È obiettività! vogliamo paragonare un venerdì ad un martedì o mercoledì? C'è la metà della gente da… - zazoomblog : Ascolti TV Mercoledì 12 agosto 2020. In 51 mln per l’Atalanta (28.1%) Superquark 10.3% - #Ascolti #Mercoledì… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 12 agosto 2020. In 5,1 mln per l’Atalanta (28.1%), Superquark 10.3% | - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 13/08/2020 — Ascolti italiani di mercoledì 12 agosto 2020: 5,1 milioni (28,13%) per l’incontro di… - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di mercoledì #12agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Ascolti USA del 29 aprile: SEAL Team cresce verso il finale Teleblog