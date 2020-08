Arrivano i mattoncini Lego Braille, le costruzioni per bimbi ipovedenti (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Giocare è un diritto di tutti. Ne è convinta la Lego, il gigante danese del giocattolo, che ha annunciato l'arrivo dei suoi celebri mattoncini adattati affinché possano essere utilizzati anche dai bambini ipovedenti. Ma cosa caratterizza questi speciali mattoncini? "I mattoncini sono modellati in modo tale che le piccole borchie a incastro riflettano le singole lettere e i numeri dell'alfabeto Braille, pur rimanendo pienamente compatibili con il sistema Lego", ha spiegato il gruppo in un comunicato stampa. L'obiettivo è quello di incoraggiare i bambini ipovedenti a esplorare nuovi modi di imparare a leggere e scrivere. I nuovi mattoni, nella stessa gamma di colori dei mattoni tradizionali in modo che possano ... Leggi su agi

AGI - Giocare è un diritto di tutti. Ne è convinta la Lego, il gigante danese del giocattolo, che ha annunciato l'arrivo dei suoi celebri mattoncini adattati affinché possano essere utilizzati anche d ...

LEGO lancia i mattoncini Braille per non vendenti (foto)

LEGO Foundation e LEGO Group annunciano oggi i LEGO Braille Bricks, i mattoncini pensate per persone non vedenti. Il lancio ufficiale è previsto in sette paesi, tra cui Brasile, Danimarca, Francia, Ge ...

LEGO Foundation e LEGO Group annunciano oggi i LEGO Braille Bricks, i mattoncini pensate per persone non vedenti. Il lancio ufficiale è previsto in sette paesi, tra cui Brasile, Danimarca, Francia, Ge ...