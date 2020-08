Arrestato per frode Steve Bannon, ex stratega di Trump che prende subito le distanze (Di giovedì 20 agosto 2020) Steve Bannon, un tempo stratega del presidente statunitense Donald Trump e voce della destra repubblicana, è stato Arrestato con l'accusa di frode. Bannon, insieme ad altre tre persone, è accusato di aver rubato centinaia di migliaia di dollari donati alla raccolta fondi della campagna chiamata "Costruiamo il muro" al confine con il Messico, che raccolse più di 25 milioni di dollari. Le accuse sono state presentate dalla procura del distretto meridionale di New York.La procuratrice Audrey Strauss ha spiegato che Bannon ha ingannato i donatori della raccolta online "facendo credere che tutti i soldi sarebbero stati spesi per la costruzione" del muro. Gli accusati, invece, avrebbero usato centinaia di migliaia di dollari in modo ... Leggi su ilfogliettone

