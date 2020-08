Arrestato l’ideologo di Trump: rubò i soldi del muro – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) Arrestato l’ideologo di Trump: ha truffato tutti gli americani che donarono soldi per isolare il Messico. Tutti i movimenti politici hanno bisogno di un intellettuale o di un gruppo di intellettuali che plasmi l’ideologia del movimento, cioè le idee su cui un partito o un movimento politico si basano e intendono portare avanti. Steve Bannon è stato l’ideologo di Trump, cioè colui che diede forma … L'articolo Arrestato l’ideologo di Trump: rubò i soldi del muro – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

pietroraffa : L'ideologo del sovranismo arrestato per truffa in merito alla raccolta fondi per il muro tra Usa e Messico. Un epi… - ToninoAtti : RT @Orraf5: Gli amici del cessodestra Salvini: 'L'incontro con Steve Bannon è stato molto interessante' ARRESTATO #BANNON PER FRODE! ?? l… - karendminks : RT @NFratoianni: L’ideologo dei pregiudizi e delle peggiori idee di Trump, l’amico di Salvini e Meloni. Oggi arrestato per aver frodato cen… - JustForJustice3 : RT @NFratoianni: L’ideologo dei pregiudizi e delle peggiori idee di Trump, l’amico di Salvini e Meloni. Oggi arrestato per aver frodato cen… - carlakak : RT @Orraf5: Gli amici del cessodestra Salvini: 'L'incontro con Steve Bannon è stato molto interessante' ARRESTATO #BANNON PER FRODE! ?? l… -

