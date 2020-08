Arrestato Bannon, stratega di Trump. In Italia incontrò Salvini, Meloni e Di Maio (Di giovedì 20 agosto 2020) Steve Bannon è stato formalmente incriminato per frode dalla procura federale di New York. Lo riferiscono diversi media statunitensi, i quali precisano che lo stratega politico di Donald Trump, già... Leggi su europa.today

Corriere : Arrestato Steve Bannon, ideologo del sovranismo: è accusato di frode - HuffPostItalia : Steve Bannon è stato arrestato per frode - lucasofri : Steve Bannon è stato arrestato per truffa e riciclaggio di denaro - SorellaGertrud : Steve Bannon arrestato per frode: 'Ha truffato i finanziatori del muro Usa-Messico' - Capobianco2005C : RT @AngeloBonelli1: Amano così tanto l’Italia quelli di #FDI che li scelgono bene i loro consiglieri nonche’ simboli politici. Arrestato S… -