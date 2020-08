Arrestato Bannon, l'ex guru di Trump e mente del sovranismo. L'accusa? Sconcertante (Di giovedì 20 agosto 2020) Guai giudiziari per Stephen Bannon. L'ex stratega di Donald Trump alle trionfali presidenziali del 2016, considerato "l'eminenza grigia" del sovranismo anchein Europa, è stato Arrestato con l'accusa di frode negli Stati Uniti. Lo riferiscono alcuni media Usa. Bannon, insieme ad altre tre persone, è accusato di aver rubato centinaia di migliaia di dollari donati per la campagna "Costruiamo il muro" al confine con il Messico, con cui si raccolsero più di 25 milioni di dollari per proteggere gli Stati Uniti dall'ondata di migranti provenienti dai Paesi del Centro America, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda politica del presidente americano nei primi mesi di mandato. Leggi su liberoquotidiano

