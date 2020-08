Arisa, la foto in costume su Instagram contro il body shaming: “Sono una dea” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”. Così su Instagram Arisa descrive se stessa, con un vero e proprio slogan contro il body shaming. Nello scatto pubblicato sui social la cantante appare in bikini, senza trucco né tanto meno filtri, in tutta la sua naturale bellezza, abbattendo così gli stereotipi di cui un po’ tutti siamo vittime, soprattutto quando si sta in spiaggia. Forme morbide e qualche qualche imperfezione: Arisa si mostra al naturale, mettendo da parte l’idea, accentuata dai social, che bisogna per forza mostrare sempre un fisico impeccabile e scultoreo. Nello scatto la cantante invece di inquadrare il volto, ha ripreso soltanto la parte centrale del suo corpo, dal seno alle cosce. Visualizza ... Leggi su tpi

La cantante Arisa, al secolo Rosalba Pippa, ha postato sulla sua pagina Instagram ufficiale due scatti che la ritraggono in bikini sulla spiaggia. Nel primo di questi, la si può vedere in primo piano ...

