Arisa: foto senza filtri scatena la polemica (Di giovedì 20 agosto 2020) Su Instagram la cantante ha pubblicato una foto che la ritrae in bikini, in cui sono inquadrati da molto vicino solo seno, pancia e cosce. Il suo post vuole essere d’incitamento ad amare se stessi al naturale, accettando il proprio corpo così com’è, anche con i suoi difetti. Reazioni contrastanti tra i followers. “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea…”. Così si è descritta ArisaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

softsyoungk : arisa ha lanciato un messaggio bellissimo con la foto che ha postato su ig e nei commenti c'è un sacco di odio da p… - 140caratteracci : è triste rendersi conto che le foto che ha pubblicato @ARISA_OFFICIAL al giorno d'oggi debbano essere considerate u… - deboshallo : Apprendo che gli utenti di Instagram si sono scatenati sotto alle foto di Arisa in costume e questo suscita in me d… - Geisha40558567 : @ARISA_OFFICIAL Non giudico le forme ... ma la foto senza viso veramente fa schifo... volgare e dir poco veramente - 1Gardenflower : RT @Radio105: Ma @ARISA_OFFICIAL è sempre una Dea?? #arisa #bodyshaming -

Arisa stupisce i fan pubblicando una foto in costume senza filtri su Instagram. Lo scatto pubblicato dalla cantante mette in evidenza imperfezioni e inestetismi. Il messaggio è chiaro: bisogna accetta ...

