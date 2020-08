Arisa foto costume, Caterina Collovati: “Body positivity, che noia” (Di giovedì 20 agosto 2020) La foto pubblicata nelle scorse ore dalla popolare cantate Arisa in costume da bagno sui social per sensibilizzare le donne alla body positivity ha fatto molto scalpore. Se da un lato sono stati tanti ad accogliere positivamente l’iniziativa dell’artista, dall’altra ci sono state anche numerose critiche. Tra le tante anche quella della giornalista ed opinionista … L'articolo Arisa foto costume, Caterina Collovati: “Body positivity, che noia” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Radio105 : Ma @ARISA_OFFICIAL è sempre una Dea?? #arisa #bodyshaming - Shiki_Gate_Reve : RT @Radio105: Ma @ARISA_OFFICIAL è sempre una Dea?? #arisa #bodyshaming - zazoomblog : Caterina Collovati contro Arisa non le piace la sua foto in costume - #Caterina #Collovati #contro #Arisa - zazoomblog : Caterina Collovati contro la foto in costume di Arisa: Il politically correct ha rimbambito tutti è fuori lu… - leggoit : Caterina #Collovati contro la foto in costume di #Arisa: «Il politically correct ha rimbambito tutti, è fuori luogo» -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa foto Arisa mostra smagliature e pancetta (e Fedez commenta) Sky Tg24 Arisa in costume senza filtri: «Una dea». Lo scatto manda in visibilio i fan. Anche Fedez apprezza

Arisa stupisce i fan pubblicando una foto in costume senza filtri su Instagram. Lo scatto pubblicato dalla cantante mette in evidenza imperfezioni e inestetismi. Il messaggio è chiaro: bisogna accetta ...

Arisa, foto in bikini per combattere il body shaming: «Sono una dea»

«Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea»: è un inno alla body positivity la foto che Arisa ha pubblicato su Instagram. La cantante, in spiaggia, si è immortalata in bikini e senza trucc ...

Arisa stupisce i fan pubblicando una foto in costume senza filtri su Instagram. Lo scatto pubblicato dalla cantante mette in evidenza imperfezioni e inestetismi. Il messaggio è chiaro: bisogna accetta ...«Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea»: è un inno alla body positivity la foto che Arisa ha pubblicato su Instagram. La cantante, in spiaggia, si è immortalata in bikini e senza trucc ...